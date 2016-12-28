Евгений Малкин: "800 очков? Я стар - играю в НХЛ уже 10 лет"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился эмоциями по поводу того, что набрал 800 очков в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (5:2) россиянин забил гол и отдал передачу. Всего на его счету в 680 играх стало 310 голов и 491 передача. В этом сезоне Малкин провел 36 матчей, в которых набрал 41 (15+26) очко.

– Что я чувствую, набрав 800 очков? Я стар, ведь я играю здесь уже 10 лет, – цитирует Малкина пресс-служба НХЛ. – А вообще это хорошая цифра. Рад, что я забросил шайбу, а команда добилась победы. Это очень важно. Однако я хочу большего. Для этого я на каждой тренировке каждый день стараюсь стать сильнее и лучше.