Евгений Кузнецов: "За сутки до матча доктор сказал: "Иди на лед"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал о своей травме по ходу финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" (4-1). Участие россиянина в третьем матче серии было под вопросом из-за проблем с плечом.

– Никто не говорил, сыграете ли вы в третьем матче или нет. Это обычная ситуация для плей-офф, чтобы запутать соперника?

– Нет-нет, реально было непонятно, сыграю я или нет. Боль была, повреждение никуда не делось. Повезло с тем, что между вторым и третьим матчем была пауза. Мне ставили уколы, тейпировали руку, врачи колдовали, как могли. И за сутки до игры доктор мне говорит: "Иди на лед". Я удивился.

– Чему?

– Да плечо болело же. Но доктор настаивал – иди, мол, катайся. И я пошел. И понял, что травмы – не травмы, а финал Кубка Стэнли случается не каждый раз. Понял, что могу играть, осознал, что мое появление на скамейке важно для команды. Договоренность была с тренером, что если у меня возникнут проблемы, то я просто буду реже выходить на лед.

– И вместо редких появлений провели великолепный матч. Вообще заметил, что как у вас травма, так вы играете еще лучше.

– Ага, я тоже об этом задумался. Но реально получилось, что было непросто, но я справился. Только не думайте, что это какой-то подвиг. У нас тут и не с такими травмами играли. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"