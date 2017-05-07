Евгений Кузнецов: "Я знал, что Овечкин справится"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов подчеркнул, что всегда верил в капитана команды Александра Овечкина. Перед пятым матчем четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:2) он говорил, что Овечкин обязательно забьет, и форвард стал автором четвертой шайбы. По словам Кузнецова, в следующем поединке его соотечественник сделает дубль.

- Я хорошо знаю Овечкина, - цитирует Yahoo! Sport Кузнецова. - Много разговоров ходит вокруг нео, и я знаю, что он справится. Вы видели, как он сегодня играл. Это наш капитан. Я живу ради подобных моментов.

Когда Кузнецова спросили, как сыграет Овечкин в шестом поединке, он ответил: "Думаю, он забьет два гола!"