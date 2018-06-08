10:57 | Хоккей — НХЛ

Евгений Кузнецов: "Я счастлив, что Овечкин взял "Конн Смайт"

1

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что рад за Александра Овечкина, который завоевал приз "Конн Смайт Трофи" лучшему игроку плей-офф. Кузнецов в этом розыгрыше Кубка Стэнли стал лучшим бомбардиром с 32 (12+20) очками, Овечкин - лучшим снайпером с 15-ю шайбами.

- Я очень счастлив за него, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Кузнецова. - Он проделал большую работу для клуба и города. Он провел много хороших игр. Хоккейный бог дал ему шанс выиграть Кубок, которым он сразу воспользовался. Это дорогого стоит.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/alex-ovechkin-wins-2018-conn-smythe-trophy/c-298963838

1
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!