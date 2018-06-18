Евгений Кузнецов: "Я русский и всегда им останусь"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" заявил, что всегда будет считать себя русским. Тем не менее, он признал, что за годы карьеры в США изменился.

– Брукс Орпик говорит, что вы стали американцем и это помогло вам стать лидером. Вы действительно уже больше американец, чем русский?

– Конечно, нет. Я русский и всегда им останусь. У меня есть родина, я люблю свою страну. В словах Брукса есть здравое зерно в том, что в США я, конечно, изменился. Если ты работаешь в Америке, то должен понимать менталитет этой страны, стараться быть таким, как все, не выделяться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"