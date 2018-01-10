Евгений Кузнецов: "Я не коснулся шайбы. Это был Петер Бондра"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы в матче регулярного чемпионата с "Ванкувером" (3:1) с юмором оценил свой гол.



– Я не коснулся шайбы. Это был Гудбрансон? Нет, Петер Бондра. Вы видели повтор, тут не о чем говорить, – приводит слова Кузнецова пресс-служба "Вашингтона".

Напомним, что россиянин нанес бросок, а защитник "Ванкувера" Эрик Гудбрансон после отскока отправил ее в свои ворота. Бондра – бывший капитан "Вашингтона", который выступал в клубе с 1990 по 2003 год.