Евгений Кузнецов: "Я как Майкл Джордан. Через боль играю лучше"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после третьего матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:1, 2-1) отметил, что играет лучше, когда травмирован. Перед игрой сообщалось, что россиянин может не выйти на лед из-за травмы, полученной в столкновении с Брэйденом Макнэббом. Несмотря на это, Кузнецов сыграл полный матч и забросил победную шайбу.

"Игра через боль? Это все эмоции. Это как Майкл Джордан. Он играл лучше, когда получил травму. Тогда он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, то всегда играешь лучше", - приводит Изабель Хурдушян в Твиттере слова Кузнецова.