Евгений Кузнецов: "Выиграть Кубок Стэнли тяжело. Еще тяжелее повторить это"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что статус обладателей Кубка Стэнли накладывает дополнительную ответственность. По его словам, подтвердить его сложнее, чем завоевать.

– И на нашей домашней арене, и на тренировочном катке в Арлингтоне за лето появилось много новой символики: дескать, здесь играют и тренируются обладатели Кубка Стэнли. Меня часто спрашивают, чувствую ли себя на вершине мира, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кузнецова. – Знаете, человека с вершины легко сбить, да и самому упасть оттуда несложно. Устоять – тяжело. Но если уж ты туда забрался, то нужно постоянно развиваться, работать. Потому что команды, которые не достигли своей цели, становятся более амбициозными, более злыми и догоняют изо всех сил.

Не раз уже говорил: в НХЛ тяжело попасть, но еще тяжелее провести здесь 10-12 лет. В этом и есть смысл: ты достигаешь какого-то уровня – например, выигрываешь Кубок, – да, это тяжело. Но еще тяжелее повторить это, постоянно держаться в топе и показывать ту игру, которую мы показали именно в плей-офф. От нас ее мало кто ожидал.