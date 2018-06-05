Евгений Кузнецов: "Все можно прочесть в глазах игроков "Вашингтона" - все знают, что работа еще не сделана"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы в четвертом матче финала НХЛ над "Вегасом" (6:2, 3-1) отметил, что игроки команды довольны результатом, но знают – серия еще не закончена.

- Я рад, что нам удалось повести со счетом 3-1 в серии, мы провели хорошую игру, - цитирует TVA Sports Кузнецова. - Порой очки приходят сами, нужно лишь показывать свой хоккей. В раздевалке "Вашингтона" все можно прочесть в глазах игроков - все знают, что работа еще не сделана, мы довольны, что победили сегодня, но нам нужно быть сосредоточенными, чтобы завершить дело.

Пятая встреча, которая может стать последней в финальной серии, пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.