Евгений Кузнецов: "Все эти рекорды - в другую сторону, мне они по барабану"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что его не волнуют рекорды. 25-летний игрок в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (5:2) забросил 20-ю шайбу в сезоне, повторив свой личный рекорд в лиге.



– Мне все эти рекорды – в другую сторону, мне они по барабану, – приводит слова Кузнецова официальный русскоязычный сайт НХЛ. – Тут не детский хоккей. Главное – что мы взяли два очка, о которых столько говорили до игры. До сегодняшнего дня даже не знал, что "Торонто" нас на шесть очков в таблице опережал. Удивляться нечему: у них хорошая молодая команда, и они в хороший хоккей играют.

Всего на счету россиянина 64 (20+44) очка в 65 матчах сезона.

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