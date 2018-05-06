Евгений Кузнецов: "Врана? Он все сам сказал о себе"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (6:3, 3-2 в серии) отметил игру форварда Якуба Враны. 22-летний чех отдал результативную передачу и забил победный гол.

- Когда ты впервые играешь в плей-офф НХЛ, а тренер передвигает тебя в ведущее звено, и ты играешь против сильнейших ребят, а затем делаешь передачу и забиваешь гол... Мне не нужно говорить о нем что-то. Он уже сам все сказал о себе, - цитирует Кузнецова ESPN.