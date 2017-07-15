Евгений Кузнецов: "Вашингтон" должен дать понять всем, что обыграть нас - достижение"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что у команды нет комплекса второго раунда плей-офф НХЛ. Отметим, что "Кэпиталз" не могут выйти в полуфинал Кубка Стэнли три года подряд.

– Знаю, что вы сильно переживаете по поводу результатов команды. Что же с вами случается во втором раунде плей-офф? – вопрос Кузнецову.

– И все-таки мы сыграли чуть лучше, чем год назад. Тогда у нас было не особо много шансов пройти дальше, а в этот раз мы были близки к тому, чтобы пройти "Питтсбург". Мы ведь в первых матчах переигрывали соперника, но уступили по счету. Затем просто взяли свое, а в конце… Я не знаю, что случилось с нами в седьмом матче.

– Дмитрий Орлов говорит, что уже появляется комплекс второго раунда.

– Это скорей вы пишете об этом. Я лично такого не ощущаю, может быть, более возрастные ребята что-то и испытывают. Возможно, какой-то ступор начинается, но не думаю, что это сидит в нас глубоко.

– Вы выиграли "Президентский кубок". Но, может быть, вам не стоит так сильно выкладываться в регулярном чемпионате. Правда, когда я вам предложил такое во время сезона, вы стали обзываться.

– Да я и сейчас готов повторить свои слова. Как вы представляете себе, чтобы мы играли не на полную мощность? Ну как? То есть мы выходим на лед и договариваемся, что сегодня проигрываем и не стараемся? Так не делается, такого просто не бывает. Мы должны побеждать всегда и везде.

Да, все время побеждать невозможно, но соперники нашей команды должны очень сильно радоваться, одерживая победу в матчах с "Вашингтоном". Мы должны дать понять всем, что победить нас – это достижение. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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