Евгений Кузнецов: "В "Вашингтоне" никто не говорит о близости победы в Кубке Стэнли"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что игроки "Кэпиталз" не ведут разговоров о том, что серия с "Вегасом" может завершиться уже завтра. Команда ведет в финале Кубка Стэнли со счетом 3-1, пятая игра состоится в Парадайсе в ночь на 8 июня.

- В команде об этом никто не говорит, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Кузнецова. - Мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой Кубок. Я просто жду момента, когда уже можно будет выйти на лед. Играть в финале - это большая привилегия.

По мере побед в плей-офф у нас стала появляться уверенность. За счет этого появляется и расслабленность... Точнее сказать, пропадает зажатость. Мы делаем каждый день одно и то же, и это приносит нам успех. Перед ответственными матчами не стоит закрываться и зацикливаться на чем-то. Это неправильно. Можно легко перегореть.