Евгений Кузнецов: "В НХЛ скучаю по печенькам"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" подчеркнул, что от Кубка мира-2016 в Торонто у него остались исключительно положительные впечатления. Также форвард "Кэпиталз" рассказал, что в НХЛ скучает по печенькам.

– Артемий Панарин говорит, что у него проблемы возникли из-за Кубка мира. Дескать, на этом турнире он потерял уверенность и никак не мог вернуться на прежний уровень. Правда, сейчас все его трудности проходят, но кризис начала сезона он объяснял именно этим.

– Точно не мой случай. От Кубка мира у меня только положительные эмоции. У нас была отличная команда, прекрасная атмосфера внутри коллектива. Никакого негатива не было, если, конечно, вычеркнуть последний матч с канадцами, после которого нам пришлось завершить турнир. Обидно, что мы не вышли в финал. Не знаю, почему у Артемия такие впечатления.

– Из-за игры.

– Возможно, но мне было приятно выступать в команде, где все говорят по-русски. Повторюсь – я получал удовольствие от происходящего каждый день. Начиная с игр, заканчивая печеньками в раздевалке. Этого не хватает в НХЛ.

– Печенья?

– Ну да, мы же к нему привыкли в России. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова – в ближайшее время в "СЭ"