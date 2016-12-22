Евгений Кузнецов: "В начале сезона расхлябанно относился к реализации голевых моментов"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил мнение, что после нового года борьба за выход в плей-офф станет более жесткой. По его словам, команды выйдут на приблизительно равный уровень.

- Сейчас ваш дивизион, возможно, демонстрирует лучший хоккей в лиге. Тяжело играть при такой конкуренции или это подготавливает к плей-офф? - вопрос Кузнецову.

- Если бы тренер не заострял на этом внимание, то мы бы и не знали, потому что не особо внимательно следим за турнирной таблицей. Это показывает, что все команды прибавили, хорошо играют. Думаю, что после нового года все подравняются и борьба станет еще плотнее.

- Начало сезона у вас не задалось, а потом вы выдали результативную серию. Как оцените свою игру на данном этапе?

- Не всегда все идет гладко, нужно проходить через эти моменты. Необходимо больше смотреть на игру команды, делать свою работу и моменты придут. Не реализую много возможностей. Где-то нужно выжимать, а я немного расхлябанно относился к этому. Самое важное - поймать ритм, который был у "Вашингтона" в том году.