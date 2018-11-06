Евгений Кузнецов: "У "Вашингтона" не было "чемпионского похмелья"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов оценил игру команды на старте сезона. Он считает, что у них не было "похмелья" после победы в Кубке Стэнли.

- В каждой новой игре все по-разному, - цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. - Но в конечном счете мы теряем очки, которые в конце года будут очень-очень важны. Тяжело судить от одного до десяти, но когда мы играем в свою игру, пусть даже моментами, придерживаемся тактики, играть против нас сопернику тяжело. В принципе, это была одна из главных задач, которую мы поставили перед собой пару лет назад: чтобы против нас было как можно более сложно играть. В плане "физики" никакого "похмелья" не было. В плане эмоций тоже. Просто если судить по прошлым сезонам, то у нас случалось нечто подобное. Где-то долго раскачивались, где-то не могли найти свою игру. Когда входишь в расписание - игры через день, больше матчей, чем тренировок - для нас это только лучше. А когда играем одну-две игры, потом пять дней сидим без дела, затем снова "бэк-ту-бэк", то с таким рваным ритмом сложно иметь дело.

Минувшей ночью "Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" (4:2).

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