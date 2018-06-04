Евгений Кузнецов: "У Орлова появилась уверенность"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил прогресс в игре защитника Дмитрия Орлова. По словам форварда, его партнер по команде приобрел уверенность.
- В нем появилась уверенность, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Кузнецова. - Ему стал больше доверять тренер, его функции расширились. Видно, что он стал раскрываться. Что здорово, учитывая доверие и внимание, которое ему оказывается.
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https://www.nhl.com/ru/news/dmitry-orlov-on-the-way-to-the-elite-of-the-league/c-298914726
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