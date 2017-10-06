Евгений Кузнецов: "У игроков "Вашингтона" хорошая "химия"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Оттавой" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что хоккеисты "Кэпиталз" понимают друг друга. Форвард считает, что добиться результата удалось из-за "химии" между партнерами.

- Всегда хорошо, когда у вас есть такая "химия", как у нас, - приводит официальный сайт "Вашингтона" слова Кузнецова. - Мы понимаем друг друга, мы разговаривали друг с другом. Первый период был не очень хорош, но мы мыслили позитивно. Мне нравится, как мы общаемся на льду. Иногда вы не видите своего партнера, но вы его слышите. Это всегда помогает вам. Вот почему мы забили пару голов, потому что мы говорили.