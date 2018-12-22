Евгений Кузнецов: "Тяжело было увидеть, побывала ли шайба в воротах, в следующий раз затолкаю ее посильнее"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал эпизод со своим незасчитанным голом в матче с "Баффало" (2:1).
- Мне тяжело было увидеть, побывала ли шайба в воротах, но там столько камер, я всегда им верю. В следующий раз затолкаю шайбу посильнее, - приводит слова Кузнецова The Washington Post.
На 29-й минуте матча российский нападающий вышел один в ноль с вратарем "клинков" Картером Хаттоном и протолкнул шайбу в ворота. Однако арбитры, посовещавшись, решили, что гола не было.
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That my friends, is a goal. pic.twitter.com/ckvXFsceWM– Washington Capitals (@Capitals) 22 декабря 2018 г.
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