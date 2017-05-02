Евгений Кузнецов: "Травма Кросби помогла "Вашингтону"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов считает, что травма капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби помогла его команде одержать победу. "Вашингтон" в овертайме вырвал победу у "Питтсбурга" (3:2) и сократил отставание в серии – 1:2.

Кросби получил удар в голову от Мэтта Нисканена в начале первого периода и на лед больше не вернулся.

– Конечно, когда такие игроки как Кросби покидает лед и больше не выходят, сказывается на игре, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кузнецова. – Матч получился очень тяжелым, а нам нужна была победа. Неважно, как мы ее добились, главное – добились.