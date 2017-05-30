Евгений Кузнецов: "Спасибо всем за поддержку в этом сезоне"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов поблагодарил болельщиков за поддержку в минувшем сезоне. В составе "Кэпиталз" россиянин выиграл регулярный чемпионат НХЛ, но в плей-офф турнира команда была остановлена во втором раунде.

В составе национальной команды форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира-2017. В матче за третье место россияне обыграли сборную Финляндии со счетом (5:3).

"Спасибо всем болельщикам, родным и близким за поддержку в этом сезоне", - написал Кузнецов на своей странице в Инстаграм.