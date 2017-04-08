Евгений Кузнецов: "Скажут, что нужен сборной – возьму билет на первый рейс"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов подчеркнул в интервью "СЭ", что готов приехать в расположение национальной команды по первому вызову. Форвард не боится получить травму.

– А что насчет чемпионата мира в Кельне?

– Если наша команда закончит турнир до окончания заявки на чемпионат мира, то я приеду по первому требованию. Скажут, что нужен – возьму билет на первый рейс.

– У вас же контракта нет.

– И что?

– Евгений, но это риск.

– Да какой риск? Что я, по-вашему, стеклянный?

– Нет, но…

– Если я получу травму, то так тому и быть. Это же вообще нельзя спрогнозировать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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