Евгений Кузнецов: "Сейчас даже трудно выразить словами свои эмоции"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов поделился своими эмоциями после победы над "Питтсбургом" – 2:1 (ОТ). "Кэпиталз" выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой". Сам Кузнецов отметился решающим голом.

– Я испытываю невероятные эмоции. Любой выход в следующий этап плей-офф – это уже большое достижение. А выход в финал конференции – это нечто особенное, – заявил Кузнецов журналистам после матча. – Здесь же я еще забросил решающую шайбу. Мне трудно передать словами свои ощущения прямо сейчас.