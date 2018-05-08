06:58 | Хоккей — НХЛ

Евгений Кузнецов: "Сейчас даже трудно выразить словами свои эмоции"

"Вашингтон Кэпиталз".
"Вашингтон Кэпиталз".

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов поделился своими эмоциями после победы над "Питтсбургом" – 2:1 (ОТ). "Кэпиталз" выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой". Сам Кузнецов отметился решающим голом. 

– Я испытываю невероятные эмоции. Любой выход в следующий этап плей-офф – это уже большое достижение. А выход в финал конференции – это нечто особенное, – заявил Кузнецов журналистам после матча. – Здесь же я еще забросил решающую шайбу. Мне трудно передать словами свои ощущения прямо сейчас. 

 

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Материалы других СМИ
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