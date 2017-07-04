Евгений Кузнецов: "Счастлив быть игроком "Вашингтона" еще как минимум 8 лет"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, недавно подписавший новый контракт с "Кэпиталз", рад, что будет выступать за клуб еще минимум восемь лет. Ранее сообщалось, что сумма соглашения форварда со "столичными" составляет 62,4 миллиона долларов.

Таким образом, средняя зарплата 25-летнего форварда будет составлять 7,8 миллиона в год, что является 16-м показателем в НХЛ – он делит это место с форвардом "Рейнджерс" Риком Нэшем.

- Очень счастлив быть частью команды еще как минимум 8 лет, - написал Кузнецов на своей странице в Инстаграме. - Спасибо за поддержку.