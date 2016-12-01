Евгений Кузнецов: "С Овечкиным больше пространства для маневра"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер команды Барри Тротц хочет, чтобы сочетания игроков показывали стабильную и качественную игру на протяжении длительного временного отрезка. По словам россиянина, при игре в одном звене с Александром Овечкиным у него появляется больше пространства для маневра.

– Тренер стремится к тому, чтобы все показывали хорошую игру, а подбор партнеров не имел решающего значения, – сказал Кузнецов. – Я, кажется, только с Ларсом Эллером вместе не выходил – с остальными есть опыт.

– Но это же нервирует.

– Почему? Вы должны понимать, что и Барри Тротц работает на будущее. Он ведь хочет, чтобы какие-то звенья показывали стабильную и качественную игру не пять-десять матчей, а гораздо больше. Идет притирка.

– Мне кажется, что, когда вы выходите с Александром Овечкиным, у вас не все получается.

– Понятно, что если он выходит с Джеем Биглом, то у него получается гораздо лучше, они ведь вместе столько времени в одной команде. Мне же нужно время, чтобы привыкнуть, и тренер это прекрасно понимает.

– Все-таки есть проблемы с Овечкиным?

– Мы не очень удачно начали сезон, но, знаете, когда выходишь с Александром, то, наоборот, появляется больше пространства для маневров – это я про себя говорю.

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