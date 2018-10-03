Евгений Кузнецов: "С новым главным тренером стало меньше собраний и разговоров"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что команде комфортно работать с новым главным тренером. По его словам, Тодд Рирден не стал многое менять, заняв этот пост.

– Эту предсезонку мы провели с новым главным тренером, Тоддом Рирденом, которого хорошо знали по предыдущей работе в клубе, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кузнецова. – По тактике пока ничего особенного не меняли – да и зачем это делать, если так хорошо закончили? Что-то, конечно, стараемся улучшить – хоккей на месте не стоит. Но тренировки похожи на прежние. Единственное отличие – стало поменьше собраний, меньше разговоров. Установка такая: выходите и делайте на льду. Все в ваших руках. Если будете на всех тренировках работать правильно и как требует тренер, тогда и будут дивиденды от этого.

В Америке есть выражение – player's coach. То есть тренер, которого игроки любят, и который заботится об их интересах. Рирден – безусловно из их числа. Все игроки довольно тепло с ним общались в те годы, пока он был ассистентом, и лично мне было очень интересно посмотреть, как он из той роли перейдет в роль главного. Поменяется ли сам, изменит ли какие-то моменты в нашей жизни? Но пока я вижу, что как человек он вообще не поменялся. Каким был – таким остался. Поэтому и трансформация получилась легкой. И для него, и для команды.