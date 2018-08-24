Евгений Кузнецов: "Рекорд Ковалева? Нет-нет, так можно легкие на лавочке выплюнуть"

Российской форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что не собирается бить рекорды. На этой неделе другой россиянин Евгений Малкин​ установил рекорд для книги Гиннесса.

– Нет-нет, я никакие рекорды из Книги Гиннесса бить не собираюсь, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. – Провести самую длинную хоккейную смену? Это вы о рекорде Алексея Ковалева, когда его Майк Кинэн почти 10 минут в "Рейнджерс" со льда не убирал? Ну что вы, так можно легкие на лавочке выплюнуть.

Суперкомбинация. Малкин установил рекорд для книги Гиннесса