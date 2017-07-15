Евгений Кузнецов: "После окончания карьеры хочу построить детскую школу"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" подчеркнул, что после окончания профессиональной карьеры намеревается построить спортивную школу. При этом российский форвард надеется уговорить работать в ней своего отца.

– Правда, что вы помогаете детскому дому? – вопрос Кузнецову.

– Правда, но без подробностей.

– Хорошо. Как-то вы признались, что после окончания карьеры хотите вернуться в Челябинск и чем-то помочь хоккею.

– Вот про это могу рассказать. Я хочу построить тут детскую школу. Начну с малого. Открою какой-нибудь центр, место, где пацаны будут отрабатывать технические навыки. Надеюсь, что уговорю отца работать с ребятами. Все, что есть в хоккее у меня, от него. Отец стесняется это признавать, но он меня всему научил. Да, потом тренеры, конечно, что-то добавляли, но основы заложил именно он.

– Там будут обучать именно владению клюшкой?

– Да. Найму ребят. Но это будут не просто люди, которые завершили карьеру и где-то поиграли, а тех, кто обладает определенными техническими навыками, у которых есть что-то, что можно дать пацанам. Буду платить им хорошую зарплату, а они смогут полностью отдавать себя работе.

И, конечно, я буду очень много времени уделять ребятам. Показывать, рассказывать, отрабатывать какие-то технические действия. Будем правильно ставить броски и прочие вещи, которые надо вложить в голову детей с самого раннего возраста. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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