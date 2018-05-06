Евгений Кузнецов: "Понимали – если хотим идти дальше, нужно выигрывать"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Питтсбургом" (6:3) в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли (3-2) отметил, что удаления во втором периоде немного сломали команде игру. Напомним, 25-летний Кузнецов сегодня, 6 мая, признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, отметившийсь одной шайбой и двумя результативными передачами.

– Удаления во втором периоде немножко сломали игру, – передает официальный сайт НХЛ Кузнецова. – Перед третьим поняли – если хотим дальше идти, нужно сегодня выигрывать. Хорошо выполнили установку. Якуб Врана забил, отдал, очень здорово влился в наше звено. Это не так просто сделать в таком возрасте и в такой ответственный момент. Теперь нужно готовиться к следующему матчу, будет большая игра.