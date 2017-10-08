Евгений Кузнецов: "Похмелье после прошлого сезона? Я не пью, не знаю, что это такое"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Монреалем" (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у команды нет никакой горечи после выступления в прошлом сезоне. Россиянин в этом чемпионате провел два матча, в которых отдал 7 голевых передач.

– Горькое похмелье после прошлого сезона? Похмелье бывает после того, как ты пьешь, – цитирует Washington Post Кузнецова. – Но я не пью, поэтому не знаю, что такое похмелье. Мне фильм с таким названием нравится.

Овечкин? Вы посмотрите, как он голоден. Я вижу это в его глазах.

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