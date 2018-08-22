Евгений Кузнецов: "Подготовка к сезону получилась рваной из-за мероприятий с Кубком Стэнли"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов рассказал, что подготовка к новому сезону НХЛ получилась рваной из-за мероприятий с Кубком Стэнли. "Кэпиталз" выиграли трофей в 2018 году, Кубок в начале июля побывал в Москве, а в августе Кузнецов привез его в Челябинск.

- Я давно уже начал подготовку, она получилась немного рваной из-за мероприятий с Кубком Стэнли. Приходилось разрываться, летать в Москву, - цитирует ТАСС Кузнецова. - Я толком и не отдохнул, жена в отпуск слетала, а я готовился в Челябинске, понимал, что неделя из жизни выпадет с этим кубком.