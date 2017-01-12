Евгений Кузнецов: "Овечкин может пошутить над собой, что редкость среди игроков такого масштаба"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов подчеркнул, что знает соотечественника Александра Овечкина только с хорошей стороны, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков.

Всего в активе капитана "Кэпиталз" теперь 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Я знаю его только с хорошей стороны, - приводит NHL.com/ru слова Кузнецова. - Не хотелось бы раскрывать про него какие-то секреты, но все знают, что он отзывчивый, всегда готов помочь и, что очень важно, понимает шутки. В том числе, когда они касаются его самого, может пошутить и сам. У игрока такого масштаба такое встречается редко.