Евгений Кузнецов: "Отменил бы телевизионные тайм-ауты в НХЛ"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признался, что телевизионные тайм-ауты негативно влияют на игру.

- В НХЛ мне нравятся вся правила, - цитирует Кузнецова ESPN. - Все говорят об изменениях, но я считаю, что у нас все сбалансированно. Но я бы отменил телевизионные тайм-ауты. Они просто убивают игру. Вы сидите на скамейке, хотите встать на коньки, а рефери говорит, что вы не можете этого сделать, поэтому эти тайм-ауты и убивают игру.

В текущем сезоне Кузнецов провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (5+8) очков.

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