Евгений Кузнецов: "Нужно наслаждаться жизнью и учиться на своих ошибках"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заявил, что в финансовом плане хоккеисты должны учиться на своих ошибках.

- Нужно наслаждаться жизнью и учиться на своих ошибках, - цитирует Кузнецова ESPN. - Я учился на своих ошибках, и это лучшая часть моей жизни. Я покупал много автомобилей, но потом остановился. Я наслаждался этим временем. Но я понял это, когда был молод. Вы должны быть умными, а также слушать своих родителей. Когда у вас нет своих детей, то сложно прислушиваться к родителям. Но затем, когда у вас появляется свой ребенок, вы начинаете по-другому к этому относиться.

В текущем сезоне Кузнецов провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (5+8) очков.

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