Евгений Кузнецов: "Нужно готовиться к следующему матчу, это будет большая игра"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (6:3, 3-2 в серии) посетовал на удаления и отметил важность следующей встречи. По его словам, команда хорошо использовала свои шансы.

– Во втором периоде у нас было слишком много удалений, а шансов забить гол было мало, – цитирует Кузнецова пресс-служба "Вашингтона". – Однако когда шансы появлялись, то мы хорошо действовали в атаке. На скамейке у всех было хорошее настроение, мы обсуждали ошибки. В третьем периоде мы были единой командой. Теперь нужно готовиться к следующему матчу, это будет большая игра.