Евгений Кузнецов: "Новый контракт? Пока молчание, через два матча прежний заканчивается"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов подчеркнул в интервью "СЭ", что не намерен возвращаться в КХЛ в ближайшее время. При этом он отметил, определенности по новому контракту с "Кэпиталз" пока нет.

– А что по-вашему новому контракту?

– Пока молчание. Через два матча прежний заканчивается.

– О, вы же можете не приходить на игры Кубка Стэнли?

– Ха-ха, да, игры по желанию.

– Ладно, серьезный вопрос. Говорят, что КХЛ снова попытается вытащить домой игроков, у которых завершаются контракты. Вы готовы вернуться?

– Думаю, что это исключено. Правда, если мне скажут, что я тут никому не нужен, то не останется выбора, и я поеду играть в Россию. Но если будут варианты остаться, то я останусь.

– В "Вашингтоне"?

– Трудно понять. У нас с агентом есть понимание по сумме, срокам, но я бы не стал называть свои требования для прессы. Еще же неизвестно, в какую сторону будет развиваться клуб. Многое зависит от того, как мы сыграем в Кубке Стэнли. У нас в команде свободными становятся много людей. В общем, очень много нюансов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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