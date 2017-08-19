Евгений Кузнецов: "Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов не считает, что его команда стала слабее после ухода нескольких игроков. По его мнению, пришло время дать шанс молодым игрокам клуба.

– Недавно вы говорили, что вас раздражает, когда говорят, что "Вашингтон" ослаб. Но ведь команду же покинули Алзнер, Юханссон, Шмидт, Уильямс.

– Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает. Не раз уже в этом все убеждались. И надо все равно искать в этом позитив. У нас есть много молодых ребят, которым будет даваться шанс, и, наверное, некая встряска у нас произошла, чтобы остальные парни тоже задумались. Конечно, очень тяжело друзей терять, когда они переходят в другие команды. Но в то же время это и дорога молодым, которым пока поиграть в НХЛ не довелось. И если посмотреть на клубы, которые выигрывали Кубок Стэнли, всегда у них появлялось два-три молодых игрока в составе, а у нас такого не было.(Игорь ЕРОНКО)