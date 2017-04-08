Евгений Кузнецов: "Не стоит недооценивать Президентский кубок"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов подчеркнул в интервью "СЭ", что ему приятно выиграть Президентский кубок. Он считает, что не нужно недооценивать этот трофей.

– Вы выиграли регулярный чемпионат, но я читаю новости и не могу понять. Тренер говорит, что никто это не обсуждает, а вы рады. Кому верить?

– Да мы действительно особо не обсуждали этот момент в раздевалке. Но уверен, что Президентский кубок – это очень почетный приз. Ради чего мы тогда играли регулярный чемпионат? Разве другие клубы не хотели быть первыми? Не стоит недооценивать этот приз. Понятно, что впереди Кубок Стэнли, но все равно приятно.

– В Северной Америке тоже не трогают кубок руками до окончания сезона?

– Я оригинал прошлогоднего приза так ни разу и не видел. Но всем дают копии, а там подписи. Пишут, такой-то и такой-то выиграл Кубок в таком-то сезоне. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова