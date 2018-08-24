Евгений Кузнецов: "Не считаю, что кого-то обидел поеданием пельменей из Кубка Стэнли"

Российской форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признался, что не является инициатором поедания пельменей из Кубка Стэнли. Россиянин надеется, что никого не обидел таким поступком.
– Я особо ничего не придумывал, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. – Это все организаторы, которые настаивали: "Что-то надо оттуда съесть". А я просто пельмени люблю, поэтому мне сделали такой подарок. Вот такая родилась идея. Не считаю, что этим кого-то обидел. А вообще смотрите на это легко. Вся жизнь – это прикол!
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/interview-with-eugeny-kuznetsov/c-299839826
Материалы других СМИ