Евгений Кузнецов: "Не нравится, что люди говорят, будто "Вашингтон" стал хуже"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заявил, что его раздражает мнение об ухудшившейся игре его клуба. Хоккеист отметил, что игрока "Кэпиталз" нужно сосредоточиться на тренировках и игре, и поменьше думать о Кубке Стэнли.

– Мне не нравится, что люди сейчас говорят, будто мы стали хуже играть, – цитирует сайт НХЛ Кузнецова. – Это для меня как красная тряпка. Речь идет не об отдельных фамилиях, а о целой команде.

Мы должны остаться командой, сосредоточиться на своей игре, а не на Кубке Стэнли. Конечно, о нем тоже нужно думать, но сейчас главное это наша игра. Нужно больше тренироваться, работать, помогать партнерам по команде. У нас хорошая конкуренция. Мы голодны до побед.