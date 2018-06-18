Евгений Кузнецов: "Не люблю выпивать на публике. Стесняюсь"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" признался, что не любит выпивать на публике. Также он отметил, что пока не отмечал победу в Кубке Стэнли, так как сильно устал.

– Ну, фото и видео с кубком мелькают чуть ли не каждый день, а вас там нет. Вы в фонтане плавали?

– Нет, не плавал. У меня же в Вашингтоне родители, семья. Я хотел с ними провести как можно больше времени. Да и не особо я люблю на публике выпивать. Стесняюсь.

– Да что стесняться-то?

– Все равно как-то. Мама увидит потом – ей будет неприятно.

– То есть самое веселье у вас было дома, с родными.

– Так не было особого веселья. Усталость – чувство, которое я сейчас испытываю.

– Кто бы мог подумать.

– Пока даже понимания нет, что я выиграл Кубок Стэнли. Может быть, позже, когда привезу трофей в Челябинск. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова – скоро в "СЭ"