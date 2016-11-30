Евгений Кузнецов: "Не думаю, что Тротц почувствовал, как шайба прилетела в голову"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" подчеркнул, что главный тренер "Кэпиталз" Барри Тротц стойко перенес попадание шайбы в голову в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торонто" (2:4).

– Хотелось бы сначала поинтересоваться, как дела у вашего главного тренера Барри Тротца? В последнем матче против "Торонто" ему прилетела шайба в голову.

– Не думаю, что он почувствовал.

– Ага. Я-то знаю, насколько это больно, если шайба даже коснулась тела. А тут был серьезный ушиб.

– Барри – сильный мужик, и он никак не показал, что ему было больно. Я видел его на следующий день – все в порядке. Думаю, лед подержал на ране, и все прошло.

– Видели, как в интернете склеили два момента? Футбольному тренеру из Франции прилетело бумажным самолетом, и он загибался в муках, а Тротц только недоуменно покачал головой, когда в него попала шайба.

– Видел, но, может быть, футбольный тренер оказался не готов к моменту. Бывает, что такое происходит неожиданно, человек расслабился. Или напугался. Я не хочу смеяться над футболистами, там всякое бывает, но наш тренер показал, что он готов терпеть, как и хоккеисты. Вы что предлагаете? Взять футбольного тренера на перевоспитание? (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Кузнецова - в ближайшее время в "СЭ"