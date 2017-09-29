Евгений Кузнецов: "На мне теперь будет больше ответственности, но это то, что мне нужно"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что после подписания нового контракта с клубом на нем будет лежать больше ответственности. Напомним, что летом "Кэпиталз" заключили с хоккеистом соглашение на 8 лет и 62,4 миллиона долларов.

– На мне теперь будет немного больше ответственности, но это как раз то, что мне нужно, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Кузнецова. – Я этого хочу, тренерский штаб, болельщики и все вокруг от меня этого ждут. Это вызов, но я хочу его встретить. Он мне нужен.

Нельзя сыграть только 60 или 70 матчей. Надо провести 82 встречи, а я это делал два сезона без травм. Сейчас для меня самое важное делать шаг за шагом, поднимать уровень игры и становиться лучше.