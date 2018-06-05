Евгений Кузнецов: "Мы чувствуем энергию болельщиков"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после четвертого матча финальной серии НХЛ с "Вегасом" (6:2, счет в серии 3-1) отметил, что команда чувствует энергию болельщиков и хочет подарить им радость победы.

- Болельщики скандировали "Мы хотим кубок"? Мы чувствуем их энергию, не буду врать, - цитирует ESPN Кузнецова. - Иногда ты чувствуешь, когда люди подбадривают вас, чувствуешь энергию. В плей-офф, играя дома, мы были не очень хороши, но в серии с "Вегасом" мы дарим толпе радость. Это много значит для нас.

Отметим, что "Вашингтону" осталось выиграть последний матч. Следующая игра пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.