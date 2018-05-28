Евгений Кузнецов: "Моя птичка не понравилась? Те, кому она не нравится, могут засунуть свое мнение подальше"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью русскоязычному сайту НХЛ отметил, что перед финальной серией против "Вегаса" было бы проще без огромного количества прессы. Также он прокомментировал свое празднование голов.
– Я не люблю говорить о своей игре, потому что не знаю, как вам ее объяснить. Если бы не происходящее вокруг, в первую очередь огромное количество прессы, было бы полегче, – сказал Кузнецов. – А так... Видишь огромное количество людей, которые так эмоционально ко всему относятся. Иногда даже чувствуется, что это перебор. С другой стороны, так и должно быть, ведь это финал Кубка.
BIRDS OF PREY pic.twitter.com/0syVXB5JdV– Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 28 апреля 2017 г.
Чем моя птичка-то не понравилась? Знаете, те, кому она не нравится, могут засунуть свое мнение подальше. Это просто эмоции, каждый раз происходит по-своему. Я просто эмоциональный человек, и для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю.
Это получается спонтанно. Я не думаю о праздновании перед голом. Хотя вообще, у нас в России, детские тренеры только и делают, что тренируют нас праздновать, конечно.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/kuznetsov-gets-energy-from-the-big-scene/c-298809832
and0508
Кузнец ...красава
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