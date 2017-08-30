Евгений Кузнецов: "Могу сбросить пару лишних килограммов за две тренировки"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что ему не нужно много времени, чтобы сбросить пару килограммов. Однако для ребят постарше это сложнее. Напомним, что партнер Кузнецова по команде Александр Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря "Вашингтона".

– Это всегда хорошо, когда ребята за 30 знают, что им надо усерднее тренироваться, – цитирует Кузнецова NBC. – Я могу сбросить пару лишних килограммов за две тренировки. Однако ребятам постарше нужно для этого пять-шесть дней. Это сложнее. Вот почему они должны работать все больше и больше.