Евгений Кузнецов: "Много раз пытался так забить, сегодня повезло"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (3:2) подвел итоги встречи и оценил один из двух своих голов.

– Мне нравится, как мы играем. Иногда у нас не получается показать свой хоккей, однако в сезоне 82 матча, - цитирует Кузнецова Washington Post. - Можно провести и плохой матч, который также пойдет на пользу. Ведь можно сесть и подумать, что идет не так.

Когда выиграешь пару матчей, полно эмоций. Когда пропустишь пару нелепых голов и проиграешь, тогда и можно понять, насколько команда сильна. Думаю, у нас она сильная. Поражения делают нас только лучше.

Во втором голе я просто хотел доставить шайбу в зону и поехал дальше. Все были закрыты, тогда я увидел, что вратарь выдвинулся на меня. Я много раз пытался так забить, но у меня не получалось. Сегодня повезло.