Евгений Кузнецов: "Крупная победа над "Питтсбургом" доказывает, что "Вашингтон" все делает правильно"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил важность победы над "Питтсбургом" (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По его словам, результат встречи свидетельствует о том, что "Кэпиталз" находятся на правильном пути.

- Игра с "Питтсбургом" была важна для нас, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кузнецова. - До этого мы уступили "Коламбусу". Может быть тогда "Вашингтон" играл не очень, но должен был забирать два очка. Эта встреча была принципиальной, мы вышли биться. Было видно, что команда заряжена и все хотят победить. Было важно почувствовать уверенность.

- Откуда берется мотивация на матчи с "Питтбсургом", которые всегда проходят в таком стиле?

- Это дерби. Их фанаты не любят наших, наши - их. В принципе, то же самое происходит между командами. Таких игр немало. Всегда много драйва в подобных матчах.

- Что получилось сегодня, чего не удавалось раньше?

- Большое количество голов еще раз доказывает, что нужно продолжать работать в том же духе и голы придут. Команда очень хорошо бросали, шла на добивание. В начале атаки мы использовали быстрый пас, играли на скорости, из-за чего возникали свободные зоны, куда врезались, бросали шайбу и добивали.