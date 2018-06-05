Евгений Кузнецов: "Когда я был маленьким, то растил волосы как у Буре"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в четвертом матче финала НХЛ против "Вегаса" (6:2, счет в серии 3-1) сделал четыре передачи и набрал 31-е очко в плей-офф, повторив результат Павла Буре в 1994 году за "Ванкувер".

- Я об этом не думаю, - цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. - Когда я был маленьким, то растил волосы как у Буре... Но само по себе достижение ничего не значит. Будет намного приятнее, если мы добьемся результата.

Отметим, что это лишь второй результат среди российских хоккеистов. В 2009 году нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 36 очков.