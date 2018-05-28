Евгений Кузнецов: "Когда проигрывали "Тампе", не допустил мысли, что можем отправиться в отпуск"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью русскоязычному сайту НХЛ отметил, что был уверен в выходе своей команды в финал Кубка Стэнли. В решающих встречах за трофей "Кэпиталз" будут играть с "Вегасом".

– Когда мы проигрывали "Лайтнинг" со счетом 2-3, я ни разу не допустил мысли, что мы можем отправиться в отпуск, – сказал Кузнецов. – Я всегда верил в команду, что лично мне придавало сил. Вообще в том году в серии с "Питтсбургом" мы получили очень хороший опыт. Я испытал такую боль, какую больше никогда в жизни не хочу испытывать.